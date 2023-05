Inter-Milan, sarà nuovo record di incasso. Battuta l’andata: “Superati i 12 milioni”

Se il primo euroderby, in casa del Milan, ha segnato il record di incasso per il calcio italiano e non solo ecco che nel ritorno, in casa dell'Inter, ci sarà da aggiornare subito i conti. Il record verrà superato: l'andata in casa rossonera ha fatto registrare un incasso da 10 milioni di euro. Inter-Milan supererà i 12 milioni di euro di incasso e aggiornerà il record stabilito solo qualche giorno fa.