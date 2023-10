Inter già in missione per Krstovic: “Ausilio quando lo ha visto di persona…”

Un altro nome per l’attacco dell’Inter, è quello di Nikola Krstovic: missione al via per Ausilio, che lo ha già osservato di persona

Un altro nome per l’attacco dell’Inter. Nelle scorse ore è circolato quello di Santiago Gimenez del Feyenoord, ma i dirigenti nerazzurri guardano anche in Italia per rinforzare il reparto avanzato. Il profilo seguito gioca in Serie A e ha stupito in questo inizio di stagione: si tratta dell’ultima scoperta di Corvino, Nikola Krstovic. Attaccante montenegrino classe 2000, ha fin qui segnato 4 gol in 7 partite di campionato.