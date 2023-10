Inter, il 26 assemblea dei soci: “Cessione in vista? Dal club fanno sapere che…”

I prossimi saranno giorni importanti in casa Inter, soprattutto fuori dal campo. Come riporta Il Giorno, infatti, il 26 ottobre alle 10.30 a Palazzo Parigi è programma infatti l’assemblea dei soci, che "arriva in un momento nel quale stanno diventando crescenti le voci di un possibile avvicendamento alla proprietà, anche se per ora dal club sono arrivate sono smentite.