Inter, Marotta insiste sul suo modello: tre nomi italiani nel futuro

Turatiè il portiere del Sassuolo con un passato nelle giovanili interiste, oggi gioca nel Frosinone in prestito. 50mila euro è il prezzo che i neroverdi hanno pagato per prenderlo dall'Inter, ne varrà molti di più quando si andrà a trattare per provare a riportarlo a Milano. Infine Colpani, trequartista del Monza, 4 gol in 8 gare nella stagione corrente, è nel mirino di tante big, compresa l'Inter. Per lui servono venti mln.