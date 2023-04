Inter-Monza, le formazioni UFFICIALI: Asllani e Correa dal 1′, c’è Lukaku

Le formazioni ufficiali di Inter-Monza: Simone Inzaghi punta su Romelu Lukaku, in attacco al suo fianco c'è Correa

Turnover sì ma moderato: è questa la scelta di Simone Inzaghi per Inter-Monza, a quattro giorni dall'importante sfida di Champions League contro il Benfica. I nerazzurri devono però conquistare il piazzamento in Champions direttamente dal campionato ed è per questo che il tecnico piacentino punta su Romelu Lukaku.