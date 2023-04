Inter-Monza, le scelte di Simone Inzaghi: confermato Asllani, cambia la coppia offensiva

Asllani in cabina di regia al posto di Brozovic ma non solo: le probabili scelte di Inzaghi per Inter-Monza

Dopo la bella vittoria di Lisbona contro il Benfica, l'Inter torna subito in campo contro il Monza per cercare di conquistarsi la qualificazione in Champions tramite il campionato. Sarà fondamentale portare a casa i tre punti contro i brianzoli e Simone Inzaghi dovrebbe optare per un po' di turnover.

In difesa, riposa Acerbi con De Vrij al suo posto, mentre Bastoni e Darmian saranno i due braccetti a protezione della porta difesa da Onana. In attacco, invece, chance per Correa che affiancherà Romelu Lukaku: Lautaro e Dzeko, infatti, partiranno dalla panchina.