Inter-Monza, turnover ragionato per Inzaghi: almeno 4 titolari a riposo

La vittoria de Da Luz permette all'Inter di affrontare con grande fiducia la sfida di ritorno di mercoledì contro il Benfica ma Simone Inzaghi non vuole che la squadra abbassi la guardia in campionato dove è tassativo entrare tra le prime 4. La sfida contro il Monza, infatti, deve essere affrontata con il piglio giusto anche se il tecnico nerazzurro potrebbe optare per un turnover importante ma ragionato.

Come riportato da Sport Mediaset, infatti, Inzaghi potrebbe decidere di far rifiatare alcuni titolari come Darmian, Acerbi e Dimarco con D'Ambrosio, De Vrij e Gosens destinati ad una maglia da titolare. In attacco - riferisce sempre Sport Mediaset - dovrebbero riposare anche Dzeko e Lautaro, con Lukaku sicuro di una maglia da titolare mentre Correa è in vantaggio sul Toro. Novità anche su Calhanoglu, che si è allenato in gruppo e le cui condizioni sono in continuo miglioramento anche se il turco non partirà dal 1' contro il Monza.