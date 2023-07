Sommer spinge: ieri riunione Inter-Bayern, i dettagli. Poi si stringerà per Trubin

È Yann Sommer l'erede designato di Onana. L'Inter che volerà in Giappone per la tournée, lo farà paradossalmente senza il portiere titolare. Il club nerazzurro proverà per quanto possibile a forzare la mano al rigido Bayern, ma intanto attende. Dopo di lui, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si stringerà per il più costoso 21enne ucraino Anatolij Trubin, che sostituirà l’eterno Handanovic. "È tramontata l’idea di far partire Sommer da Milano verso il Sol Levante, ma non la convinzione che il numero 1 dell’Inter 2023-24 sia lui".