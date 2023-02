GdS – Lukaku, sedute extra e forza di volontà: così sta recuperando

Il belga, dopo aver superato i problemi fisici, sta rimettendosi in pari con tanto lavoro in più e allenamenti dedicati

Lukaku è tornato ed è soprattutto tornato a segnare. Dopo aver superato l'infiammazione al ginocchio sinistro, si è rimesso a disposizione di Inzaghi. E vuole provare a trascinare l'Inter in questo finale di stagione per convincere tutti che è stata una scelta giusta quella di farlo tornare a Milano.

La serata contro il Porto è stata importante ed è riuscito a realizzare un gol che potrebbe valere moltissimo per l'Inter. A un momento così ci è arrivato perché ha passato mesi con il fisioterapista personale. Ha passato intere giornate in palestre facendo sedute extra-campo. "Un lavoro al quale Big Rom si è sottoposto con una forza di volontà fuori dal comune e una professionalità incredibile", si legge nello stesso articolo.

Domani contro il Bologna il calciatore tornerà titolare. Ramazzotti, nel suo articolo su gazzetta.it, racconta che senza Ranocchia - che lo allenava nei corpo a corpo a fine allenamento - adesso è Farris a contrastare a fine seduta il calciatore. L'allenamento extra sta ripagando il calciatore belga che si sta sottoponendo a carichi extra preparati dallo staff di Inzaghi. "L'obiettivo era ed è quello di fargli ritrovare la migliore forma il più in fretta possibile. Inizialmente si è concentrato su forza e reattività, per riacquisire l'abitudine e la potenza nel tenere a distanza gli avversari per poi arrivare alla conclusione", continua il giornalista. Ora è il momento di lavorare sulla velocità per attaccare meglio la profondità e accelerare quando serve. E servirà il miglior Lukaku da adesso in poi.