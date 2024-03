Il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre del 2025 verrà composto tra i mesi di giugno e luglio del 2024. E' quanto riportato da Calcio e Finanza, che ha consultato un documento ufficiale della FIFA. Ecco i dettagli: "Un anno prima del debutto della nuova competizione globale per club della FIFA – in programma tra giugno e luglio dell’anno successivo, il 2025 –, le migliori squadre del pianeta scopriranno il loro percorso verso il titolo di Campioni del Mondo in occasione del sorteggio della fase a gironi. La prima edizione del torneo – al quale prenderanno parte Inter e Juventus – si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 .

Queste date sono state scelte per garantire che la programmazione del torneo sia armoniosamente allineata con il calendario delle partite internazionali maschili e per fare in modo che vi sia tempo sufficiente tra la finale del torneo e l’inizio della nuova stagione. È stato confermato inoltre anche il format della competizione che comprenderà una fase a gironi composta da otto gironi da quattro squadre per girone che giocheranno in un formato girone all’italiana a partita singola. Le prime due squadre di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale, con fase a eliminazione diretta in gara unica dagli ottavi alla finale. Non ci sarà inoltre la finale per il terzo posto".