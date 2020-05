Inter, nel mirino l’ultimo gioiello della scuderia Raiola: occhi puntati sul nuovo Ziyech

Il talento di Mohammed Ihattaren è definitivamente esploso in questa stagione: centrocampista offensivo del PSV Eindhoven, il talentuoso mancino olandese ha collezionato ben 33 presenze e realizzato 7 reti, nonostante i 18 anni compiuti solamente a febbraio. Il suo nome è da tempo sul taccuino dei principali club europei, e su di lui si registra l’interesse anche dell’Inter.

NUOVO ZIYECH – Mancino naturale, dotato di una tecnica sopraffina, Ihattaren è un centrocampista offensivo, in grado di giocare all’occorrenza anche da esterno del tridente d’attacco (preferibilmente a destra, così da poter rientrare sul suo piede preferito) o da mezz’ala. Per qualità tecniche e movenze in campo ricorda moltissimo Hakim Ziyech, stella dell’Ajax che dalla prossima stagione giocherà nel Chelsea: altro tratto in comune tra i due, la doppia nazionalità olandese-marocchina, con la differenza che il talento del PSV ha deciso di indossare la maglia Oranje.

VISTO DA VICINO – L’Inter ha avuto modo di osservare Ihattaren da vicino in occasione del doppio confronto di Youth League della scorsa stagione, quando il talentuoso olandese fece ammattire i ragazzi di Madonna: dribbling, passaggi illuminanti, facilità di calcio impressionante. Gli osservatori nerazzurri cerchiarono in rosso il suo nome, che già era salito alla ribalta nel giugno del 2018, quando trascinò l’Olanda (da sotto età) alla conquista dell’Europeo Under 17, vinto in finale contro l’Italia dell’interista Vergani.

SCUDERIA RAIOLA – Come tanti altri talenti olandesi, anche Ihattaren è sotto la gestione di Mino Raiola: in scadenza nel giugno del 2022, dovrebbe a breve rinnovare il suo contratto per proseguire la sua crescita con la maglia del PSV Eindhoven, prima di spiccare il volo verso campionati più blasonati. L’Inter, che negli ultimi mesi ha riallacciato i contatti con l’agente italo-olandese, potrebbe guadagnare una posizione di vantaggio rispetto alla già folta concorrenza formata da Ajax, Chelsea e Manchester City.