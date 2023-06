Contro il Torino, ultima giornata di campionato, Inzaghi potrebbe far rifiatare molti titolarissimi, in vista della finale di Champions League del 10 giugno: un'occasione per chi in questa stagione ha giocato meno, ma anche per qualche giovane. Carboni, se non fosse partito per il Mondiale U20, con ogni probabilità sarebbe sceso in campo dal primo minuto: oggi, invece, questa ipotesi è tutta da valutare.