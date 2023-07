Lukaku, l’Inter ci crede ancora ma intanto valuta alternative: sei nomi cerchiati

"Non solo le resistenze del Chelsea, ora, per Lukaku, l’Inter deve fronteggiare pure la concorrenza della Juventus. Insomma, la partita si complica ulteriormente. Anche se in casa nerazzurra confidano che Big Rom non tradisca e non prenda in considerazione una destinazione come quella bianconera. D’altra parte, però, le pretese dei Blues restano un muro difficile da scavalcare. In Inghilterra, infatti, sostengono che non basteranno i 30 milioni, più 5 di bonus (con formula da studiare), che l’Inter ha stanziato per il totem belga. Con l’Al Hilal che si è spinto fino a quota 45 milioni per portarlo in Arabia Saudita, il Chelsea non vuole concederebbe sconti", spiega il CorSport che però sottolinea come l'Inter stia valutando anche delle alternative.