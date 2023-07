Suarez, Moratti: “Il campione più grande. Ha fatto sempre il bene dell’Inter”

"Oltre a essere stato un co-capitano eccezionale, era un uomo responsabile, serissimo. Come dirigente, è stato un ottimo professionista ha fatto anche l'allenatore con me, è stato un amico alla fine della sua carriera. Ha svolto tutti i compiti. Sapevo che non stava bene, era ricoverato al Niguarda, ultimamente era peggiorato. Aveva perso la moglie due anni fa, era rimasto solo. A chi oggi è giovane e non lo ricorda da calciatore e ama i colori nerazzurri, c'è solo da spiegare che è sempre stata una persona che ha fatto il bene dell'Inter. A me rimane in mente questo di Luisito".