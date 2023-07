Sky – Inter, nuova offerta da 30 mln o oltre per Lukaku. Il patto col giocatore…

Il club nerazzurro farà un altro tentativo per il belga e attraverso l'intermediario invierà una nuova proposta al Chelsea

L'Inter sta preparando una nuova offerta, una seconda proposta per il Chelsea dopo quella che è stata respinta nei giorni scorsi da 25 mln di euro. Quella che il club nerazzurro recapiterà ai Blues, attraverso l'avvocato Ledure , rappresentante di Lukaku e intermediario nella trattativa, sarà di 30 mln o supererà questa cifra fino ad arrivare ai 35 mln.

Il club spera sia una carta in più anche il favore del belga che ha chiaramente fatto capire di voler restare a Milano e i nerazzurri sperano che possa continuare a mantenere questo patto per favorire la buona riuscita della trattativa, ha spiegato Di Marzio a Skysport. I dirigenti interisti sanno di dover fare in fretta e portare a termine l'operazione. Devono evitare inserimenti sul giocatore di altre squadre (si parla della Juve) che vorrebbe cominciare la nuova stagione direttamente dalla Pinetina.