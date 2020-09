Inter, ore calde per Lautaro: gli agenti sono in sede, sul tavolo il rinnovo del contratto

Gli agenti di Lautaro Martinez, Beto Yaquè e Rolando Zarate, sono nella sede dell’Inter. L’entourage del Toro è a colloquio con la dirigenza, che ha proposto al centravanti argentino il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023.

Lautaro, sedotto dalle offerte del Barcellona, che non ha in questo momento la forza economica per presentare un’offerta degna all’Inter, potrebbe avere un aumento di ingaggio ma a cifre lontanissime dagli oltre 10 milioni netti proposti dai catalani.

L’Inter punta al rinnovo per una cifra compresa tra i 5 e i 6 milioni più bonus. In questo momento, l’ipotesi rinnovo è molto più calda rispetto all’eventualità di una cessione. Intanto, gli agenti sono arrivati a Milano e si preparano a trattare con l’Inter in queste ore.