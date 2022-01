Inter, il pagellone dell’andata: Perisic da urlo con Brozovic e Calha. Ma l’MVP è uno

Si è conclusa come meglio non poteva, per l'Inter, la prima parte della stagione 2021/22: qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta e primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio rispetto al Milan, prima inseguitrice. Si può dunque quindi fare un primo bilancio sul rendimento di ogni singolo calciatore nerazzurro in questo girone d'andata di campionato: questo il pagellone di FcInter1908 sulla rosa nerazzurra al giro di boa. Tantissimi i voti alti, poche le note stonate.