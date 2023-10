Inter, numeri incoraggianti per Inzaghi: è la miglior partenza degli ultimi 4 anni

Questo inizio di stagione, infatti, rappresenta il migliore in termini di dati dopo le prime 8 giornate negli ultimi 4 anni.

Rispetto all’annata scorsa, sono ben 7 i punti in più accumulati dall’Inter, la stessa differenza che riguarda l’attacco con 21 reti segnate rispetto alle 14 di un anno fa.

Bilancio positivo anche in difesa con 5 gol subiti rispetto ai 13 dello stesso periodo di un anno fa.

Il Milan è avanti di due punti, ma come sottolinea il Corriere dello Sport, la sfida è appena iniziata:

“Grazie a un calendario più agevole, l’Inter avrebbe potuto essere quantomeno alla pari, o addirittura in vantaggio, ma il duello è tutto da giocare”.

“Nelle ultime 3 annate, l’Inter ha sempre accumulato più punti rispetto ai cugini, a partire dalla 9ª giornata per arrivare alla 38ª: 7 nel 2022/23, 2 nel 2021/22 e 17 nel 2020/21”.

