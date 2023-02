L’Inter vince quando pende a sinistra: Inzaghi ha due segreti oltre Dimarco

Pensi alla corsia mancina dell'Inter e il primo nome che ti viene in mente è sicuramente Federico Dimarco. Uno dei punti fermi della formazione nerazzurra quest'anno, ma non l'unico. Sottolinea giustamente la Gazzetta dello Sport questa mattina: "La Supercoppa strappata in Arabia ha dimostrato che l’Inter può costruire le sue fortune se pende sul lato mancino. Non è solo merito di questo Dimarco, nerazzurro fatto in casa che ormai comanda su quella fascia: a marcare la differenza è l’intero ingranaggio, una macchina che coinvolge anche Bastoni, pronto a traghettare il pallone dalla difesa, e Mkhitaryan, splendido gestore del gioco da mezzala sinistra. È un’architettura complessa, in parte ereditata dalla scorsa stagione: i nerazzurri hanno sfondato fino all’ultima giornata soprattutto da quella parte grazie a Ivan Perisic che, nonostante un contratto in scadenza, ha giocato i migliori mesi della vita da interista".