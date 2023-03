GdS – Inzaghi, incomprensibile il sacrificio di Barella: era lungo che tirava in porta e…

Anche ieri, i cambi di Simone Inzaghi hanno fatto discutere. Soprattutto, come scrive la Gazzetta dello Sport, l'uscita di Barella

"Opportuno l’ingresso di Mkhitaryan, meno comprensibile il sacrificio di Barella, l’unico che ha tirato in porta e, soprattutto, il miglior antidoto alle ripartenze che verosimilmente Allegri sta per scatenare, avendo in panca Chiesa, Di Maria e Cuadrado".