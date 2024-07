"Tra l'altro, quello legato a Rodriguez sarebbe stato un rattoppo, mentre Oaktree preferisce investire su un giovane. In tal senso il profilo che mette tutti d'accordo all'Inter è quello di Jakub Kiwior, destinato a lasciare l'Arsenal che al suo posto ha scelto Calafiori. Il polacco ha detto no al Bologna ma ha aperto a un suo ritorno in Italia e all'Inter non direbbe no. Il nodo è legato alla formula: qualora gli inglesi aprissero a un prestito con diritto di riscatto la trattativa potrebbe decollare, anche se l'Arsenal - in questa fase - vorrebbe monetizzare, da qui l'impasse (ma, come sottolineato, le cose potrebbero cambiare tra qualche settimana)", aggiunge il quotidiano.