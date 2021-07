L’Inter piomba su Ahmedhodzic: relazioni positive, c’è il prezzo. Ecco il piano

L'Inter piomba sul difensore classe 1999 del Malmoe: piace anche al Napoli, ecco la strategia di Marotta e Ausilio

L'Inter monitora il mercato a caccia di opportunità per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La priorità resta quella di rinforzare le fasce, con Bellerin in pole per il dopo Hakimi e Dumfries e Zappacosta come alternative sulla destra. L'amministratore delegato Marotta e il direttore sportivo Ausilio non si fermano agli esterni e studiano operazioni anche in altri ruoli.