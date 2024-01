Frattesi entra ed incide subito: solo 4 in Europa segnano più di lui. Ma sono attaccanti

"Resta fuori dalla formazione titolare, viene gettato nella mischia nel secondo tempo, incide, esulta. Ormai i tifosi dell'Inter si sono abituati a questo tormentone calcistico, con Davide Frattesi che veste spesso e (piuttosto) volentieri i panni dell'arma dalla panchina". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Frattesi , che sta dimostrando di avere una capacità impressionante di incidere a partita in corso, indipendentemente dal minutaggio che Inzaghi gli concede.

Con il gol alla Lazio, Frattesi sale a quota 3 reti dalla panchina in stagione, dopo quello segnato al Milan nel derby e quello contro il Verona il 6 gennaio scorso, che si aggiungono alla rete siglata a Lisbona quando però l'ex Sassuolo è partito titolare. A livello Europeo non si tratta di un record anche perché Lautaro Martinez ne ha realizzate quattro soltanto contro la Salernitana ma molto cambia se si considera il minutaggio: tenendo in considerazione coloro che hanno disputato meno di 1000 minuti, sono 12 quelli che hanno segnato almeno come Frattesi (3 gol) ma solo in 4 hanno fatto meglio di lui.