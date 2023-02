Inter, con l’Udinese un successo in chiave Champions. CdS: “Ecco l’unica pecca della serata”

Con un po' di fatica, l'Inter riesce a battere l'Udinese e si avvicina come meglio non potrebbe all'incrocio di Champions con il Porto

Con un po' di fatica, l'Inter riesce a battere l'Udinese e si avvicina come meglio non potrebbe all'incrocio di Champions con il Porto, crocevia della stagione. Il Corriere dello Sport analizza così la partita di San Siro contro i friulani:

"Un successo in chiave Champions: fondamentale per conquistare il posto nell’Europa che conta pure nella prossima stagione, ma anche il migliore dei modi per presentarsi alla sfida di mercoledì con il Porto. L’unica pecca, forse, è che per battere l’Udinese, l’Inter ha dovuto impiegare parecchie energie. Ma nel calcio vale il detto che vincere aiuta a vincere. Ed è altrettanto vero che vincere rende più facile assorbire in modo più rapido la stanchezza"