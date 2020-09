Inter e Milan, frenata sul nuovo stadio: vincolo storico su San Siro. Preoccupazione del Comune

Nuovo stop alla costruzione del nuovo stadio e preoccupazione per Inter e Milan. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’associazione Gruppo verde San Siro porta a casa una bocciatura e una promozione. “La bocciatura riguarda il rigetto da parte del Comitato del vincolo monumentale sul Meazza già rigettato dalla Sovrintendenza. La promozione riguarda invece la richiesta di mettere un vincolo storico relazionale sullo stadio, ossia quella tutela che riguarda «cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose». San Siro rientra tra queste“.

Per il quotidiano si tratta di una tutela importante e spiega: “Mantenere il carattere simbolico significa che se il vincolo è sulla struttura bisogna mantenere un campo di calcio all’altezza del Meazza o può essere sostituito? Fatto sta che se dovesse essere avviato l’iter per il vincolo, qualsiasi progetto o autorizzazione dovrebbe passare il vaglio della Sovrintendenza. Che l’iter parta è sicuro. L’associazione presenterà un’istanza per chiedere l’avvio della procedura. Da parte di Palazzo Marino c’è comunque preoccupazione perché mettere un secondo vincolo dopo aver bocciato quello monumentale significherebbe non realizzare il nuovo stadio“.

(Corriere della Sera)