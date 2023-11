Inter prima, i finti super partes stanno impazzendo. Juve, confronti in malafede

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: i finti professori che hanno fatto il loro tempo dimostrano solo livore per l'Inter capolista

La sosta porta consiglio. O forse no. Ma nell’attesa è curioso vedere le armate dei finti super partes continuare a schiumare rabbia.

Perché l’Inter lì davanti dà fastidio, è evidente. Ma pur di non fare ciò che si dovrebbe fare in questo momento, evidenziando quindi i meriti di una squadra che sta andando bene, ci si attacca a qualsiasi cosa, anche in maniera profondamente livorosa, col tentativo di screditare il lavoro di una squadra che sta facendo bene tra campionato e Champions.