Sindaco Rozzano: “Stadio Inter? Partita aperta. L’impianto potrebbe somigliare a…”

Come si tradurrà nel progetto il fatto di avere una "cittadella" che produca guadagni 7 giorni su 7? — "Ci saranno tutta una serie di strutture annesse allo stadio che lavoreranno tutta la settimana. Immagino anche con qualche struttura commerciale, che darà a quell'area una continuità importante".

Per quanto ha potuto vedere ed intuire: sarà uno degli stadi più all'avanguardia, in Italia ed in Europa? — "Personalmente ho visto più o meno di recente quello di Monaco di Baviera, così come quello di Istanbul, perché ero là per la finale di Champions. Anche il Bernabéu, ma prima che lo rifacessero: non sarà molto diverso da questi modelli di punta secondo me. Uno stadio futuristico, pensato per vivere tutta la settimana".

Da qui alla presentazione del progetto teme qualcosa, oppure la strada è segnata? — "Sono uno molto pragmatico e con i piedi per terra: finché non verrà presentato un progetto vero e proprio io credo che tutti gli attori siano ancora in campo e possano giocare la partita".

(Fonte: Sportitalia.com)

