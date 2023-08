Inter, la probabile formazione anti Cagliari: Inzaghi non ha nessun dubbio

In porta c'è Sommer, la difesa a 3 è composta da Darmian e Bastoni come braccetti di difesa e De Vrij in mezzo al posto dell'infortunato Acerbi. In cabina di regia spazio a Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan invece sono le due mezzali con Dimarco e Dumfries sulle fasce. In avanti, spazio a Lautaro e Thuram. "Il figlio di Lilian, invece, aspetta con ansia crescente il primo gol di nerazzurro vestito: né in amichevole né col Monza si è davvero avvicinato e da questa sua vena da trovare passerà gran parte della stagione di tutta la compagnia", chiosa La Gazzetta.