Pavard continua a spingere. “C’è chi sussurra che l’Inter abbia già…”

"Pavard ha ribadito in ogni modo di non voler restare più al Bayern. Non un passaggio da poco: è in scadenza nel 2024, il Bayern lo perderebbe a zero se non lo cedesse subito. Di più: l’Inter non avrebbe difficoltà - c’è chi sussurra l’abbia già fatto - a trovare un accordo per prendersi comunque il francese a zero tra un anno. Ecco perché i dirigenti tedeschi, paradossalmente, sono i migliori alleati dell’a.d. Marotta e del d.s. Ausilio".