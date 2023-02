Sky – Inter, da difesa ed esterni alla scelta su Lukaku: la probabile formazione per il derby

Le ultimissime sulle scelte di Simone Inzaghi per il derby di domani sera. Dopo la conferenza stampa, l'Inter è scesa in campo nel pomeriggio per l'allenamento odierno. Da Sky Sport, ecco la probabile formazione nerazzurra per la sfida col Milan.

Salvo sorprese, verrà riproposta la formazione vincente in Supercoppa Italiana proprio nel derby. Vale a dire Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa, con Darmian favorito su Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. A centrocampo il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, panchina per il rientrante Brozovic. In attacco - per Sky - Lukaku sta crescendo e ha voglia, ma è ancora un po’ indietro. La decisione sul belga verrà presa soltanto domani dopo la rifinitura tuttavia, in questo momento è sfavorito: in pole Dzeko per affiancare Lautaro Martinez. Ma nulla è ancora deciso, assicurano da Appiano Gentile. Non ci sarà invece per infortunio Correa.