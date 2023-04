Sky – Inter, Calhanoglu torna in gruppo. Turnover col Monza, la probabile formazione

Simone Inzaghi ha ritrovato anche Hakan Calhanoglu in gruppo nella seduta odierna: ecco la probabile formazione per Inter-Monza

Dopo 3 ko e il pareggio di Salerno, l’ Inter vuole tornare a vincere anche in Serie A. Di fronte, dopo la vittoria contro il Benfica in Champions League, ci sarà il Monza. Simone Inzaghi ha ritrovato anche Hakan Calhanoglu in gruppo nella seduta odierna , come riportato da Sky Sport.

“Questo giovedì si sono allenati tutti in gruppo, compreso Calhanoglu che è recuperato in vista della gara con il Monza di sabato. Per Skriniar lavoro individuale sul campo . Salterà sicuramente la gara con il Monza e molto probabilmente anche quella di mercoledì. Un po' di rotazioni sabato sera ci saranno sicuramente con Lukaku che tornerà titolare dopo il rigore importantissimo realizzato contro il Benfica. Probabile una nuova chance in attacco anche per Correa e turno di riposo per Darmian e Dimarco con D’Ambrosio e Gosens che dovrebbero essere i titolari”, si legge sul sito di Sky.