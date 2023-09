Sky – Inter-Sassuolo, almeno 3 cambi per Inzaghi: le ultimissime sulla formazione

Diverse novità di formazione per Simone Inzaghi in casa Inter verso la sfida col Sassuolo di mercoledì: almeno tre i cambi pronti

Diverse novità di formazione per Simone Inzaghi in casa Inter verso la sfida col Sassuolo di mercoledì. I possibili cambi tra i nerazzurri sono tre in particolare. Secondo Sky Sport, rispetto all'Empoli possono infatti star fuori inizialmente Bastoni, Darmian e Mkhitaryan. Il grande dubbio di formazione è invece a sinistra, tra Dimarco e Carlos Augusto.