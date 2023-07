Proposto Dibu Martinez, l’Inter non chiude la porta: segnale al Bayern, arriva se…

“Alcuni intermediari, infatti, hanno proposto in viale Liberazione Emiliano Martinez, vale a dire il portiere titolare dell’Argentina campione del mondo in Qatar. È un classe 1992, gioca nell’Aston Villa e sarebbe interessato ad un palcoscenico più prestigioso, dove peraltro troverebbe anche Lautaro”.

“L’Inter non ha chiuso la porta, ma ha tenuto aperto uno spiraglio come, appunto, alternativa: soltanto alle giuste condizioni, però. Perché se l’eventuale richiesta dell’Aston Villa fosse attorno ai 30 milioni è chiaro che non ci sarebbero margini. Ad ogni modo, anche questo movimento potrebbe essere inteso come un segnale al Bayern: sbrigatevi, altrimenti noi prendiamo un altro e vi ritrovate in casa un esubero in più…”.