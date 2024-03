Ballottaggio a due e terzo scenario

"Marotta, Ausilio e Baccin inseriranno una quinta punta e oggi il ballottaggio è fra Alexis Sanchez, in scadenza a giugno, e Valentin Carboni che a Monza si sta mettendo in mostra. Entrambe le soluzioni, però, potrebbero non bastare. Sanchez, come Arnautovic e Taremi, non è un giovincello (compirà 36 anni a dicembre), Carboni a 19 anni potrebbe invece aver bisogno di giocare con continuità altrove per un'altra stagione.