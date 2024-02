I fatti: l'Inter ha rifiutato un'offerta da 20 milioni di euro per l'argentino figlio d'arte che al momento si trova in prestito al Monza fino al 30 giugno. Cosa significa? Innanzitutto che i nerazzurri ci puntano in ottica prima squadra, che credono nel 18enne e nel potenziale che ha da esprimere migliorando di anno in anno. Questo non significa che sia scontata una sua inclusione nella rosa del 2024-2025, ma sicuramente che il progetto su di lui vale più di una ricca plusvalenza da 20 milioni dopo una manciata di presenze in Serie A. La sua strada sarà definita in estate anche perché bisogna prima osservare i progressi di Carboni in questa seconda metà di anno, ma nel concreto le opzioni sono due: promuoverlo subito in prima squadra oppure optare per un secondo prestito in una formazione un gradino migliore del Monza, come ambizioni e come pressione.

Il rischio da valutare, altrimenti, è semplicemente quello circa il suo impiego: è giovane e alla prima stagione tra i professionisti, quindi in una rosa molto competitiva e in un reparto composto da Lautaro, Thuram e Taremi, lo spazio sarebbe comunque poco. Peraltro non va ignorato che Carboni è innanzitutto un trequartista: nel 3-5-2 di Simone Inzaghi non ha una casella perfettamente aderente al suo calcio. Potrebbe essere utilizzato di tanto in tanto dietro le punte in un momentaneo 3-4-1-2 oppure catechizzato come seconda punta o mezzala, ma soprattutto questa seconda strada richiederebbe ulteriore tempo in una fase in cui il massimo sarebbe senza dubbio giocare tanto.

Un ultimo accenno va fatto per Arnautovic, che con l'avvicendamento fra Taremi e Sanchez sarebbe il quarto uomo d'attacco: si giocherà la complessa conferma nei prossimi mesi, ma in ogni caso la sua uscita verrebbe considerata solamente tramite una cessione che minimizzi la minusvalenza dopo l'investimento della scorsa estate fra prestito e riscatto. In ogni caso la società continuerà a sondare il mercato per un eventuale sostituto. A proposito di prestiti, se il Marsiglia fallirà la qualificazione in Champions League, non si attiverà la clausola di riscatto per Joaquin Correa: l'Olympique è settimo in classifica...".

