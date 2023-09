Marotta: “Inter, modello che ha dato risultati anche grazie a proprietà criticata. Inzaghi…”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato dal palco del premio Gentleman Fair Play che è stato questa sera a Milano. Il dirigente nerazzurro ha parlato sul palco dell'evento: «Il compito fondamentale di un dirigente è quello di coordinare le due squadre, quella che va in campo di cui il leader è l’allenatore è quella che non scende in campo. Tutti dicono Inter miglior squadra? Il nostro modello negli ultimi anni ha portato a casa risultati anche grazie ad una proprietà che subisce diverse critiche. Non sempre più spendi meglio spendi. Noi lavoriamo bene anche grazie al valore umano, che ci ha portato a raggiungere anche obiettivo insperati».