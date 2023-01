Sky – Inter, Calhanoglu il più avanti dei 5 infortunati: il punto tra Verona e Milan

Chi torna e chi no in casa Inter per la prossima sfida col Verona, ma soprattutto per la successiva contro il Milan

Alessandro Cosattini

Chi torna e chi no in casa Inter per la prossima sfida col Verona, ma soprattutto per la successiva contro il Milan. Ci sarà in palio il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana, e Simone Inzaghi conta di riavere tutti a disposizione i giocatori ora ai box. Vale a dire Samir Handanovic (oggi terapie per lui), Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Ecco le novità da Sky Sport.

“Per la Supercoppa dovrebbero partire tutti i giocatori. Per il Verona, uno o massimo due dovrebbero recuperare, ma dipende da che lavoro faranno domani e sabato mattina. Quello più avanti è Calhanoglu. Non sono infortuni gravi, ma i giorni per recuperare sono pochi. Rispetto alla Coppa Italia, col Verona tornano Acerbi in difesa e Dzeko in attacco”, ha detto l’inviato da Appiano Gentile. Per i quattro giocatori di movimento, lavoro differenziato oggi per superare i rispettivi infortuni.

(Fonte: SS24)