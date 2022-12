Inter, resiste l’idea di anticipare Thuram: “Ma ci vuole questa cessione”

Non si ferma il lavoro della squadra mercato dell'Inter, che in queste settimane sta programmando le mosse da attuare in vista del mercato di gennaio. Il colpo preferito in casa nerazzurra resta sempre Marcus Thuram per l'attacco, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "L’idea di anticipare l’investimento su Marcus Thuram resiste sia per "bruciare" la folta concorrenza in vista dell'estate sia per avere subito un’opzione in più là davanti.