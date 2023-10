Rinnovi Inter, quasi fatta per Dimarco. Poi Dumfries e Mkhitaryan: le nuove cifre dei tre

Non solo Dimarco

Dimarco non sarà l'unico a rinnovare a stretto giro di posta. "A parte Lautaro Martinez, con cui sono già iniziati i dialoghi per il nuovo accordo (ma in questo caso si parte da cifre importanti visto che il Toro guadagna più di 6 milioni, bonus esclusi), i dirigenti nerazzurri hanno in programma di rinnovare anche il contratto di Dumfries, in scadenza nel 2025, e quello di Mkhitaryan, che nel prossimo giugno potrebbe andarsene a parametro zero. Con l'olandese, che guadagna 2,5 milioni netti (con i vantaggi del Decreto Crescita), l'obiettivo è allungare fino al 2027, anche in questo caso a 4 milioni netti più bonus. L'armeno percepisce 3,5 milioni netti e, dopo il colloqui avuti con la Pimenta nelle scorse settimane, ci sarà a giorni un altro summit con l'agente: l'obiettivo è allungare, alle stesse cifre, fino al 2024. Magari con opzione fino al 2025", conferma La Gazzetta.