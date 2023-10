Calamai: “Open VAR con Rocchi? No complotti, con questi audio…”

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi commenta le decisioni di arbitri e Var dopo le giornate di Serie A. Così Luca Calamai ha parlato dell’iniziativa Open VAR a TMW Radio. “È un bel tema. Su questa vicenda innanzitutto credo che Rocchi sia un grande comunicatore e debba essere centrale in questo progetto. In ogni caso bisogna ribadire che non ci sono complotti. Non so se il movimento arbitrale è pronto ad intraprendere un percorso settimanale di comunicazione. Anche in altri paesi ci sono state delle polemiche, ma non c’è il complottismo che abbiamo noi. Aprire gli audio al pubblico può perlomeno fugare questi dubbi”.