Italia, Barella: “50 presenze? Spero di farne ancora tante. Vogliamo l’europeo”

Le parole del centrocampista: "Siamo preparati, abbiamo studiato bene gli avversari: cercheremo di dare il meglio per arrivare dove vogliamo"

Intervenuto ai microfoni dei canali della Nazionale, Nicolò Barella ha parlato così alla vigilia del match decisivo con l'Ucraina: "Siamo preparati, abbiamo studiato bene gli avversari: cercheremo di dare il meglio per arrivare dove vogliamo. Abbiamo tantissima voglia di qualificarci, ci sono stati momenti complicati: ci siamo meritati di arrivare a giocare questa partita, dobbiamo pensare solo a noi e dobbiamo arrivare all'obiettivo.

La vittoria con la Macedonia ci ha lasciato tanti spunti, li abbiamo analizzati: la cosa più bella è la reazione dopo due situazioni che ci hanno portato a vivere una partita diversa. Abbiamo continuato a macinare gioco e abbiamo portato a casa il risultato. 50 presenze? Spero di farne ancora tante: domani sarà una partita in cui bisognerà mettere cuore e testa, se il Mister mi farà giocare spero di contribuire alla vittoria per andare all'Europeo. Altro assist di tacco? Come capita, l'importante è aiutare la squadra".