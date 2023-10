Padovan: “Accoglienza per Lukaku? Romelu si esalta e non ha paura. Alcuni interisti…”

"Lukaku non sarà turbato dal clima di San Siro, anzi si esalterà. Ci sono interisti che non so se lo facciano per scaramanzia ma dicono 0-2 e doppietta Lukaku. No, non succede però la paura che un giocatore come lui possa imbizzarrirsi in senso positivo e tirar fuori dal cilindro un gol c'è, lui segna sempre in Europa League e fa un gol ogni 97'. Non ha paura dei fischietti e dei fischi. Faccio un appello: attenzione al confine tra contestazione e razzismo, fischiare sì, ululare no"