L’Inter a Torino contro la Juve e contro sé stessa: risultato e cabala da ribaltare

Tanti tabù da sfatare. Per l’Inter la partita con la Juventus è una scalata. Ne è consapevole Conte, che alla vigilia ha parlato di zero margini di errori per i suoi. E la consapevolezza arriva anche dai numeri e dagli ostacoli da superare in una sola partita. Nei precedenti, in semifinale di Coppa, l’ha sempre spuntata la Juventus.

E in più c’è il fatto che Lukaku, nelle quattro partite giocate contro la Juve (una in maglia United) non ha mai segnato ai bianconeri. Dovrà sfoderare forza e determinazione per superare la difesa di Pirlo questa sera. Dalla sconfitta con l’Inter in campionato per due a zero la retroguardia juventina ha subito solo un gol. Proprio contro i nerazzurri, nella semifinale di andata della Coppa Italia.

L’ultimo gol a Torino

L’Inter deve ribaltare il risultato e deve sfidare la Juve quindi, ma pure se stessa. Perché l’Allianz Stadium è diventato ormai da anni un ostacolo insormontabile.

Nelle ultime sei trasferte a Torino la formazione nerazzurra non ha segnato reti e ne ha subite nove. L’ultimo in casa bianconera l’ha segnato Icardi in una gara di campionato e parliamo del 2015. Non a caso Opta, che fornisce il dato, parla di ‘scalata’. Non a caso lo ha scritto in un tweet pure la società nerazzurra.

(Fonte: Opta)