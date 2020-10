L’Inter saluta Pirelli, ecco quanto chiede al nuovo sponsor. Chi sarà? Non è un mistero che…

Entro la prossima primavera l’Inter vuole risolvere la questione legata allo sponsor di maglia. Ormai certo l’addio di Pirelli, con la dirigenza nerazzurra pronta a chiudere un maxi accordo per sostituire il marchio. Si legge sul Corriere dello Sport: “Trenta milioni di euro. Eccola la cifra che l’Inter vuole dal nuovo sponsor di maglia che nel 2021-22 dovrà sostituire la Pirelli. La fumata bianca ancora non è vicina, ma il dossier è sul tavolo dei piani alti di viale della Liberazione. E chissà che buone notizie non arrivino, al suo ritorno in Italia, dal presidente Zhang, negli scorsi giorni partito per Nanchino”.