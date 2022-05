Inter, ieri al triplice fischio i segnali dai quali ripartire. Ecco cosa è mancato

L'analisi di Fcinter1908.it dopo l'ultima gara del campionato nerazzurro

Lo scudetto non è scivolato via dalle mani dell'Inter ieri pomeriggio. Credere nel miracolo era lecito, perché lo sport ci ha abituati a colpi di scena clamorosi e in caso di notizie positive da Reggio Emilia sarebbe stato doveroso farsi trovare pronti, ma l'intero ambiente era ben consapevole dell'improbabilità dell'incastro favorevole. Non poteva essere altrimenti. La gara andava portata comunque a casa per una questione di orgoglio, come Inzaghi e i suoi ragazzi hanno fatto. Il minimo per ripagare il tifo dello straordinario affetto. Si ripartirà anche da questo, oltre che dalle tante indicazioni positive e dalla soddisfazione per aver conquistato in ogni caso due trofei.