Inter, San Siro sfruttato al massimo: ecco a quanto ammonterà l’incasso a fine stagione

Il club nerazzurro disputerà in questa stagione tutte le partite possibili all'interno del Meazza, da cui otterrà un incasso molto importante

L'Inter non poteva chiedere di più da San Siro. Con la qualificazione alla semifinale di Champions League, sommata anche a quella di Coppa Italia, il club nerazzurro disputerà in questa stagione tutte le partite possibili all'interno del Meazza, da cui otterrà un incasso molto importante.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, infatti, "il club nerazzurro dovrebbe registrare ricavi intorno agli 80 milioni di euro al netto dell’IVA considerando anche le stime per la semifinale contro il Milan. In sostanza, considerando l’IVA, si parla di circa 100 milioni investiti dai tifosi per vedere l’Inter a San Siro nel corso della stagione 2022/23: cifre rilevanti, tanto che il club nerazzurro nei giorni scorsi ha voluto ringraziare i propri tifosi".