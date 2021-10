Inter-Satriano, cambia lo scenario: “Per gennaio il discorso è molto semplice”

L’Inter ha vissuto un’estate al rimbalzo di linea: a luglio aveva quasi deciso di dargli il via libera, poi lo stop di Inzaghi

Qualche minuto contro il Genoa, poi solo panchina: Martin Satriano aspetta però ancora il suo momento da qui a gennaio con la maglia dell'Inter. Il rientro però di Alexis Sanchez e la forma strepitosa di Edin Dzeko chiudono quasi tutte le porte, tanto da dover cambiare valutazione sulla seconda parte di stagione del classe 2001. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "L’Inter ha vissuto un’estate al rimbalzo di linea: a luglio aveva quasi deciso di dargli il via libera, magari al Crotone che aveva già preso Mulattieri e in modo da comporre una coppia tutta nerazzurra con maggiori possibilità di successo.

Poi Simone Inzaghi ha deciso di bloccare qualsiasi operazione, si sa come sono gli allenatori: più ne hanno, più ne vogliono. Meglio ancora: le condizioni precarie di Sanchez hanno messo la parola fine a qualsiasi trama che prevedesse l’uscita di Martin, malgrado un concreto tentativo del Cagliari nelle ultime due settimane di trattative. Adesso il discorso è molto semplice: gennaio dovrebbe essere il mese del via libera. Anche in questo caso dipenderà dall’arrivo di un altro specialista offensivo, ma se così fosse Satriano dovrebbe scegliere una destinazione che gli permetta di giocare sempre".