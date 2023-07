Inter, scalpita l’esercito dei prestiti: 28 calciatori che il club divide in tre fasce

Il piano del club nerazzurro per gestire al meglio i tanti calciatori che sono rimasti in orbita e per vari motivi sono andati via nell'ultima stagione

L'Inter, come sempre, non dovrà tenere conto soltanto dei tanti big in entrata e in uscita durante il mercato. A questi si aggiungerà una folta schiera di ragazzi più o meno pronti che i nerazzurri dovranno decidere come gestire. Questo, ovviamente, anche in base alle offerte che arriveranno per loro in viale della Liberazione. A tal proposito, la Gazzetta dello Sport li ha divisi in tre grandi fasce.