L’Inter scommette su Calhanoglu. Hakan centrocampista completo. Inzaghi non ha mai avuto dubbi

Per anni a Marcelo Brozovic sono state affidate le chiavi del centrocampo dell'Inter. La cessione del croato carica di responsabilità Hakan Calhanoglu, adesso sarà il turco il fulcro della squadra di Simone Inzaghi. Proprio il tecnico nerazzurro ha trovato al giocatore una nuova posizione in campo, proprio per supplire all'assenza di Brozovic.