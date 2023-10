Inter, “obbligo” scudetto. Qualità e varietà dopo la rivoluzione estiva, un problema da risolvere

L'obiettivo della squadra di Inzaghi, ribadito in più occasioni dalla dirigenza è la seconda stella. La squadra ha dimostrato di avere qualità e ricambi, non deve più rilassarsi

Dopo la sosta per le nazionali riparte la Serie A. L'Inter non può più permettersi altri passi falsi, l'obiettivo della squadra di Inzaghi , ribadito in più occasioni dalla dirigenza è la seconda stella. La squadra ha dimostrato di avere qualità e ricambi, non deve più rilassarsi quando la sfida sembra più abbordabile sulla carta.

"La quinta Inter “marottiana”, la più “completa e omogenea” per ammissione dell’a.d e anche la più sostenibile. Il monte ingaggio dell’intera rosa è sceso a 116 milioni, più o meno alla stessa altezza di quello del 2018-19, quando il dirigente trovò una scrivania in viale della Liberazione solo a stagione in corso. Allora il quarto posto era acqua nel deserto, stavolta vincere il titolo è un’ossessione che sa tanto di obbligo. Con la stessa moneta si insegue un obiettivo assai diverso. La scorsa estate, dopo la vertigine della finale di Champions (utile a ridurre il rosso a “solo” 85 milioni) e il bagno di realtà dei 12 k.o. in campionato, il management Inter si è trovato di fronte a un bivio. Conservazione o rivoluzione? Seconda strada un po’ per scelta e un po’ per necessità. Alcuni giocatori erano a fine corsa e altri hanno abbandonato la barca nonostante promesse di amore, vedi Lukaku e Skriniar", analizza La Gazzetta dello Sport.